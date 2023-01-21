Тухель хочет возглавить «Барселону» или «Реал»

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет возглавить «Реал» или «Барселону». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг в своей социальной сети.

По информации источника, немец учит испанский. При этом специалист вряд ли возглавит «Тоттенхэм», о чём сообщалось ранее. Вариант с «Ювентусом» ему интересен, но не сейчас.

49-летний Тухель остаётся без работы после того, как был уволен из «Челси» в начале сентября 2022 года после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов (0:1). Ранее сообщалось, что немецкий специалист хотел возглавить сборную Англии, однако англичане продлили контракт с главным тренером Гаретом Саутгейтом. Помимо «Тоттенхэма», Тухель может быть заинтересован в работе в испанской Примере, так как занимается изучением испанского языка.