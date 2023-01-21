«Бавария» поделила очки с «Лейпцигом» в дебютном матче Зоммера

Завершился первый матч немецкой Бундеслиги после перерыва на чемпионат мира. 16-й тур открывала игра между «Ред Булл Лейпциг» и «Баварией». Команды встречались на стадионе «Ред Булл — Арена — Центральштадион». Команды не сумели выявить победителя – 1:1.



На 37-й минуте Эрик Шупо-Мотинг вывел мюнхенцев вперёд, голевой пас на свой счёт записал Серж Гнабри. Через семь минут после начала второго тайма «Лейпциг» сумел забить ответный мяч – Марцель Хальстенберг поразил ворота Яна Зоммера, который проводил дебютный матч в составе «Баварии».



Команда Юлиана Нагельсмана набрала 35 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги. «Лейпциг» (29) – на третьей позиции. Вторую строчку занимает «Фрайбург» (30).



В следующем туре «Бавария» 24 января сыграет с «Кёльном», «Ред Булл» примет «Шальке».