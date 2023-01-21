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«Бавария» поделила очки с «Лейпцигом» в дебютном матче Зоммера

«Бавария» поделила очки с «Лейпцигом» в дебютном матче Зоммера
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Завершился первый матч немецкой Бундеслиги после перерыва на чемпионат мира. 16-й тур открывала игра между «Ред Булл Лейпциг» и «Баварией». Команды встречались на стадионе «Ред Булл — Арена — Центральштадион». Команды не сумели выявить победителя – 1:1.

На 37-й минуте Эрик Шупо-Мотинг вывел мюнхенцев вперёд, голевой пас на свой счёт записал Серж Гнабри. Через семь минут после начала второго тайма «Лейпциг» сумел забить ответный мяч – Марцель Хальстенберг поразил ворота Яна Зоммера, который проводил дебютный матч в составе «Баварии».

Команда Юлиана Нагельсмана набрала 35 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги. «Лейпциг» (29) – на третьей позиции. Вторую строчку занимает «Фрайбург» (30).

В следующем туре «Бавария» 24 января сыграет с «Кёльном», «Ред Булл» примет «Шальке».

Германия - Бундеслига. 16-й тур
20 января 2023, пятница. 22:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Шупо-Мотинг – 37'   1:1 Хальстенберг – 52'
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