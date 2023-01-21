Кай Хаверц: каждая игра на «Энфилде» — особое событие, «Челси» любит побеждать здесь

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц в преддверии матча с «Ливерпулем» высказался о сопернике и рассказал о настроении в команде. В предыдущем матче лондонцы обыграли «Кристал Пэлас», прервав серию из трёх поражений.
«Очевидно, что каждая игра на «Энфилде» — это особое событие, мы всегда рады выступать на этом стадионе и побеждать.
Думаю, в команде хорошее настроение. Безусловно, наши ряды пополнил ряд игроков, но я думаю, что они адаптировались достаточно быстро», — приводит слова Хаверца Besoccer.
«Челси» и «Ливерпуль» имеют в активе по 28 очков и располагаются в середине турнирной таблицы – на десятом и девятом месте соответственно. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе. Очный матч команды проведут завтра, 21 января (15:30 мск).
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
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