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«Мальорка» с минимальным счётом обыграла «Сельту»

«Мальорка» с минимальным счётом обыграла «Сельту»
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Завершился матч 18-го тура испанской Примеры, в котором «Мальорка» принимала «Сельту». Команды играли на стадионе «Иберостар». Финальный свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 59-й минуте полузащитник «Мальорки» Иньиго Руис сделал пас на партнёра из глубины поля, Пабло Маффео принял передачу, обыграл защитника и откатил мяч к 11-метровой отметке, откуда Дани Родригес нанёс точный удар по воротам соперника. Этот мяч остался единственным в игре.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Победа позволила хозяевам набрать 25 очков – «Мальорка» занимает 10-ю позицию. В активе «Сельты» по-прежнему 17 баллов, команда на 16-м месте.

В следующем туре «Мальорка» на выезде сыграет с «Кадисом», «Сельта» примет «Атлетик» из Бильбао.

Испания - Примера. 18-й тур
20 января 2023, пятница. 23:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Родригес – 59'
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