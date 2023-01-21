«Мальорка» с минимальным счётом обыграла «Сельту»

Завершился матч 18-го тура испанской Примеры, в котором «Мальорка» принимала «Сельту». Команды играли на стадионе «Иберостар». Финальный свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом.
В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 59-й минуте полузащитник «Мальорки» Иньиго Руис сделал пас на партнёра из глубины поля, Пабло Маффео принял передачу, обыграл защитника и откатил мяч к 11-метровой отметке, откуда Дани Родригес нанёс точный удар по воротам соперника. Этот мяч остался единственным в игре.
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Победа позволила хозяевам набрать 25 очков – «Мальорка» занимает 10-ю позицию. В активе «Сельты» по-прежнему 17 баллов, команда на 16-м месте.
В следующем туре «Мальорка» на выезде сыграет с «Кадисом», «Сельта» примет «Атлетик» из Бильбао.
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