«Марсель» обыграл «Ренн» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
Поделиться
Сегодня, 21 января, завершился матч в рамках 1/16 финала Кубка Франции. Команды играли на стадионе «Велодром». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 59-й минуте забил Маттео Гендузи. Ему ассистировал Жордан Верету. Соперник марсельцев в 1/8 финала определится позднее.
В 1/16 финала Кубка страны «Лион» встретится с «Шамбери», «Аяччо» сыграет с «Тулузой», «Лорьяну» предстоит матч с «Бастией». Действующий победитель Кубка Франции — «Нант». «Пари Сен-Жермен» является лидером турнира по количеству побед в соревновании.
«Марсель» занимает третью строчку в турнирной таблице Лиги 1 с 42 набранными очками, «Ренн» располагался на пятом месте с 37 баллами.
Комментарии
- 21 января 2023
-
01:04
-
00:53
-
00:50
-
00:49
-
00:27
-
00:20
-
00:10
-
00:05
-
00:01
- 20 января 2023
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:10
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:59
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:39
-
22:36
-
22:25
-
22:17
-
22:16
-
22:15
-
22:05
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:45
-
21:29
-
21:22
-
21:21
-
21:14
Партнерский контент