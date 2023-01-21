«Марсель» обыграл «Ренн» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Сегодня, 21 января, завершился матч в рамках 1/16 финала Кубка Франции. Команды играли на стадионе «Велодром». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 59-й минуте забил Маттео Гендузи. Ему ассистировал Жордан Верету. Соперник марсельцев в 1/8 финала определится позднее.

В 1/16 финала Кубка страны «Лион» встретится с «Шамбери», «Аяччо» сыграет с «Тулузой», «Лорьяну» предстоит матч с «Бастией». Действующий победитель Кубка Франции — «Нант». «Пари Сен-Жермен» является лидером турнира по количеству побед в соревновании.

«Марсель» занимает третью строчку в турнирной таблице Лиги 1 с 42 набранными очками, «Ренн» располагался на пятом месте с 37 баллами.