Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Гарри Кейна

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Гарри Кейна
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, трансфер Кейна стоит на первом месте в списке приоритетов главного тренера Эрика тен Хага.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. В последнее время в СМИ часто возникают слухи о нежелании капитана сборной Англии оставаться в нынешней команде.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны мюнхенской «Баварии». Сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» потребует £ 100 млн (около € 114 млн) за Кейна у любого английского клуба. При этом ожидается, что для зарубежных команд, проявивших к игроку интерес, цена будет снижена.

29-летний Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. За лондонский клуб Кейн сыграл 28 матчей в текущем сезоне, 17 раз поразив ворота соперников.

Новость по теме
«Бавария» планирует сделать предложение о трансфере форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023