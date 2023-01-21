«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Гарри Кейна

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
По информации источника, трансфер Кейна стоит на первом месте в списке приоритетов главного тренера Эрика тен Хага.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. В последнее время в СМИ часто возникают слухи о нежелании капитана сборной Англии оставаться в нынешней команде.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны мюнхенской «Баварии». Сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» потребует £ 100 млн (около € 114 млн) за Кейна у любого английского клуба. При этом ожидается, что для зарубежных команд, проявивших к игроку интерес, цена будет снижена.
29-летний Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. За лондонский клуб Кейн сыграл 28 матчей в текущем сезоне, 17 раз поразив ворота соперников.
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