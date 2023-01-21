Роналду готов подать в суд на «Ювентус» из-за невыплаты суммы по тайному соглашению

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду готов подать в суд на свой бывший клуб «Ювентус».
Причина в том, что туринский клуб так и не выплатил португальцу обещанные € 19,9 млн в рамках тайного соглашения, сообщает Calcio Finanza.
У Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое в ходе обысков 23 марта 2022 года нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине. В рамках этой сделки «Ювентус» до сих пор не выплатил форварду € 19,9 млн. Выплату обещали даже в случае ухода Криштиану.
Речь идет о соглашении, которое «Ювентус» заключил с некоторыми футболистами в период пандемии коронавируса. Игроки согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.
Летом 2018 года Роналду подписал с «Ювентусом» 3-летний контракт на 31 млн евро в год. В августе 2021-го португалец покинул туринский клуб.
Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»:
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