Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду готов подать в суд на «Ювентус» из-за невыплаты суммы по тайному соглашению

Роналду готов подать в суд на «Ювентус» из-за невыплаты суммы по тайному соглашению
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду готов подать в суд на свой бывший клуб «Ювентус».

Причина в том, что туринский клуб так и не выплатил португальцу обещанные € 19,9 млн в рамках тайного соглашения, сообщает Calcio Finanza.

У Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое в ходе обысков 23 марта 2022 года нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине. В рамках этой сделки «Ювентус» до сих пор не выплатил форварду € 19,9 млн. Выплату обещали даже в случае ухода Криштиану.

Речь идет о соглашении, которое «Ювентус» заключил с некоторыми футболистами в период пандемии коронавируса. Игроки согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.

Летом 2018 года Роналду подписал с «Ювентусом» 3-летний контракт на 31 млн евро в год. В августе 2021-го португалец покинул туринский клуб.

«Ювентус» жестоко наказан! Клуб может остаться без еврокубков «Ювентус» жестоко наказан! Клуб может остаться без еврокубков

Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023