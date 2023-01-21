Пирс Морган: после интервью со мной Роналду подписал крупнейшую сделку в истории спорта

Журналист Пирс Морган отреагировал на беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед» после интервью нападающего Криштиану Роналду.



Британец ответил на сообщение в «твиттере», где приводится статистика английского клуба после скандального интервью – 7 побед и ничья.



«После этого интервью Роналду подписал крупнейшую сделку в истории спорта, стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, дважды забил гол и стал игроком матча на клубном уровне», – написал Морган в своём «твиттере».



Напомним, после интервью Моргану 37-летний португалец перешёл в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. И пока принял участие в одном матче – Роналду был признан лучшим футболистом товарищеской игры команды звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» против «ПСЖ» (4:5), где игрок сделал дубль.

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