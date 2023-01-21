Артета — перед игрой с «МЮ»: «Арсенал» готовится к тому, что Каземиро не сыграет в матче

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед».



«Поражение на «Олд Траффорд» в прошлом матче мотивирует команду? Мы должны извлекать уроки. В этой игре было несколько важных уроков. Например, почему мы проиграли, хотя во многих ситуациях контролировали игру.



Но мы понимаем, что это одно из сильных сторон «Манчестер Юнайтед» – когда ты контролируешь игру, исход матча может ускользнуть, потому что в их составе очень много индивидуального таланта, способного создать проблемы разными способами.



Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Каземиро не играл и в нашем первом матче с «МЮ». И тогда мы не сделали достаточно для того, чтобы победить.



Посмотрите на их команду – у них есть как коллективные, так и индивидуальные способности, которые позволяют победить любого соперника в лиге.



Конечно, план на игру будет составлен с учетом того, что Каземиро не сыграет», – приводит слова Артеты Football.London.

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