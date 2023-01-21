Дмитрий Белоруков: в России Пермь знают по «Амкару» и сериалу «Реальные пацаны»

Бывший футболист «Амкара», а ныне главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Дмитрий Белоруков рассказал о своём отношении к судьбе клубов, за которые он раньше играл.
«Конечно, больно наблюдать за судьбой «Амкара» и «Анжи». Обе поучаствовали в футбольной жизни России. Эти регионы и знали по этим командам. То есть возьмем Пермь. Это команда «Амкар» и сериал «Реальные пацаны». Все. Центральная Россия только так идентифицирует Пермь. То же самое Дагестан — там знают «Анжи». И, наверное, все. Конечно, это большие потери. И вряд ли в скором времени что-то вернется на прежний уровень.
У «Амкара» второй год стоит задача выйти в Первую лигу. Сейчас команда на втором месте, небольшое отставание от Тюмени. Финансирование стабильное. Его дали на два сезона. А дальнейшая судьба команды решится в зависимости от результата, который будет в этом году. И с учетом нынешней ситуации вообще трудно прогнозировать, что будет с футболом в стране», — приводит слова Белорукова «РБ Спорт».
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