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Отец вратаря Мартинеса рассказал о тактике сына во время серии пенальти в финале ЧМ-2022

Отец вратаря Мартинеса рассказал о тактике сына во время серии пенальти в финале ЧМ-2022
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Отец вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса рассказал о тактике сына во время серий пенальти на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Эмилиано бросал мяч вправо, и игрок бил в правый угол. Он бросал его влево, и игрок бил туда. Я не знаю, как это работает, но все это отвлекает. Он сказал Орельену Тчуамени: «Ты напуган? Тебе всего 20 лет, хах», – приводит слова Бето Мартинеса TyC Sports.

Напомним, основное время матча в финале чемпионата мира — 2022 закончилось со счётом 2:2. В дополнительные полчаса игры команды забили друг другу по одному мячу — 3:3.

В серии пенальти Мартинес отбил удар Кингсли Комана. Тчуамени ударил мимо ворот. Аргентина выиграла серию пенальти со счётом 4:2 и стала чемпионом мира.

Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером турнира.

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