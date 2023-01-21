Защитник «Копенгагена» Кристиансен перешёл в «Лестер»

20-летний защитник «Копенгагена» Виктор Кристиансен продолжит карьеру в чемпионате Англии.
«Лестер» оформил трансфер игрока, за которого заплатил порядка € 20 млн, включая бонусы. О сделке объявил официальный сайт английского клуба.
Футболист уже прибыл в Лестер, прошёл медосмотр и подписал с клубом трудовое соглашение на пять с половиной лет.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Дании Кристиансен сыграл 15 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
«Лестер» набрал 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английского первенства. В рамках 21-го тура АПЛ «Лестер» сегодня, 21 января, примет «Брайтон». Матч начнется в 18:00 мск.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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