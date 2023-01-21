Садыгов: Гогниев пришел в команду, которую формировал Юран. Новая команда вас обрадует

Российский бизнесмен Туфан Садыгов, которого называют инвестором «Химок», высказался о массовом расставании клуба с футболистами.



«Я могу высказать только личное мнение. Сейчас у клуба идет серьёзная трансферная политика. Информация о ней закрыта, поэтому вы ничего не знаете. Игроки, которые сейчас уходят, — это ребята из ФНЛ.



Что касается тренера, Гогниев эту команду не формировал. Он пришел в уже сформированную команду. Раньше трансферами занимался лично Юран. Это был другой футбол. Сейчас будет другая команда. Думаю, она вас ещё обрадует.



Глушаков? С Денисом я знаком лично. Это хороший футболист. Но надо выдерживать конкуренцию. Было бы ему сейчас 26 лет, он играл бы по-другому», — приводит слова Садыгова «РБ Спорт».