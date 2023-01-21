Дмитрий Белоруков: «Спартак»? Перестал следить, одни скандалы

Бывший футболист пермского «Амкара», а ныне главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Дмитрий Белоруков признался, что не следит за событиями в московском «Спартаке».



«Спартак»? Трудно давать оценку. Их бросает из стороны в сторону. Я уже перестал за ними следить. Постоянно все меняется. Одни скандалы. Это не дает им спокойно работать и нормально развиваться», — приводит слова Дмитрия Белорукова «РБ Спорт».



Московский «Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой игре после возобновления сезона красно-белые сыграют дома с «Уралом».



Белоруков известен по выступлениям за пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи», а также московское «Динамо».