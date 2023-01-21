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Чижек: Личке нравится РПЛ, он с радостью продолжит работать в России

Чижек: Личке нравится РПЛ, он с радостью продолжит работать в России
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Бывший игрок «Рубина» и «Москвы» Томаш Чижек высказался о недавнем проведении лекции главным тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой.

«Недавно Марцел Личка приезжал в Чехию и давал лекцию для меня и других чешских тренеров, которые сдают на лицензию UEFA Pro. Лекция длилась полтора часа и за это время он рассказал, как в России выстраивается тренировочный цикл, разобрали одну из тренировок «Оренбурга».

Личка признался, что пытается выстроить с игроками дружеские отношения, потому что и сам не так давно завершил игровую карьеру. Он старается играть в смелый футбол, хоть это иногда и вредит результатам. Уверен, Личке нравится РПЛ, и он с радостью продолжит работать в России», — приводит слова Чижека Metaratings.

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