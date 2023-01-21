Источник: Дзюба может продолжить карьеру в Китае

Нападающий Артём Дзюба продолжает поиски новой команды.



Российский футболист может перебраться в чемпионат Китая, сообщает Calciomercato. Однако форвард желает продолжить карьеру в РПЛ.



Ранее сообщалось, что 34-летний Дзюба может вернуться в чемпионат Турции. Также рассматриваются варианты с Саудовской Аравией и ОАЭ.



Напомним, по окончании сезона-2021/22 Дзюба покинул петербургский «Зенит» в статусе свободного агента. В августе он подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Адана Демирспор», который покинул уже в ноябре, разорвав соглашение с командой. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за турецкий клуб пять матчей.



Ранее форвард играл за «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».