Бразильская федерация футбола готова предложить контракт Луису Энрике

Бывший наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить национальную команду Бразилии. Об этом сообщает авторитетный журналист Никола Скира в своём «твиттере».



Отмечается, что бразильская федерация футбола работает над тем, чтобы специалист стал главным тренером «селесао». Экс-рулевой «фурии рохи» является одним из кандидатов на эту должность. Добавляется, что Энрике готовы предложить контракт до 2026 года.



При этом сообщается, что приоритетом для испанца по-прежнему является работать с клубом, а не со сборной. Энрике будет размышлять на предложением федерации футбола Бразилии, даже несмотря на то, что работа с пентакампеонами станет большим испытанием для карьеры специалиста.



Напомним, что предыдущий наставник «селесао» Тите покинул свой пост по окончании чемпионата мира в Катаре. Команда добралась до четвертьфинала турнира, однако уступила сборной Хорватии в серии пенальти и вылетела с мундиаля.

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