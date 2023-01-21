Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразильская федерация футбола готова предложить контракт Луису Энрике

Бразильская федерация футбола готова предложить контракт Луису Энрике
Комментарии

Бывший наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить национальную команду Бразилии. Об этом сообщает авторитетный журналист Никола Скира в своём «твиттере».

Отмечается, что бразильская федерация футбола работает над тем, чтобы специалист стал главным тренером «селесао». Экс-рулевой «фурии рохи» является одним из кандидатов на эту должность. Добавляется, что Энрике готовы предложить контракт до 2026 года.

При этом сообщается, что приоритетом для испанца по-прежнему является работать с клубом, а не со сборной. Энрике будет размышлять на предложением федерации футбола Бразилии, даже несмотря на то, что работа с пентакампеонами станет большим испытанием для карьеры специалиста.

Напомним, что предыдущий наставник «селесао» Тите покинул свой пост по окончании чемпионата мира в Катаре. Команда добралась до четвертьфинала турнира, однако уступила сборной Хорватии в серии пенальти и вылетела с мундиаля.

Как сборная Испании готовится к финалу Лиги наций. Видеоролик:

Новость по теме
Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023