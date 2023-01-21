Бердыев: каков уровень нашего чемпионата, что позволяет Нобоа в 37 лет быть лучшим
Поделиться
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев охарактеризовал полузащитника Кристаина Нобоа.
«Здесь два момента. Первый: насколько высок уровень нашего чемпионата, что позволяет игроку в 37 лет стать лучшим. И второй момент в том, что Крис это заслужил. Он — компьютер. Все ходы он просчитывает заранее. Таких игроков нельзя загонять в рамки, им нужна свобода», — приводит слова Бердыева „Матч ТВ“.
Напомним, после 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 25 очков. У лидера, «Зенита» 42 очка.
На счету Кристиана Нобоа 15 сыгранных матчей, в которых эквадорский полузащитник записал в свой актив 10 голов, семь из которых были забиты с одиннадцатиметровой отметки.
Комментарии
- 21 января 2023
-
05:45
-
05:34
-
05:28
-
05:17
-
05:11
-
04:34
-
04:20
-
04:20
-
03:58
-
03:56
-
03:52
-
03:50
-
03:40
-
03:17
-
03:06
-
02:55
-
02:48
-
02:44
-
02:43
-
02:42
-
02:41
-
02:33
-
02:26
-
01:56
-
01:55
-
01:43
-
01:33
-
01:25
-
01:04
-
00:53
-
00:50
-
00:49
-
00:27
-
00:20
-
00:10
Партнерский контент