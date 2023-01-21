Бердыев: каков уровень нашего чемпионата, что позволяет Нобоа в 37 лет быть лучшим

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев охарактеризовал полузащитника Кристаина Нобоа.

«Здесь два момента. Первый: насколько высок уровень нашего чемпионата, что позволяет игроку в 37 лет стать лучшим. И второй момент в том, что Крис это заслужил. Он — компьютер. Все ходы он просчитывает заранее. Таких игроков нельзя загонять в рамки, им нужна свобода», — приводит слова Бердыева „Матч ТВ“.

Напомним, после 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 25 очков. У лидера, «Зенита» 42 очка.

На счету Кристиана Нобоа 15 сыгранных матчей, в которых эквадорский полузащитник записал в свой актив 10 голов, семь из которых были забиты с одиннадцатиметровой отметки.