Гафин: у «Динамо» есть деньги на усиление, но в приобретениях нет целесообразности

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о трансферной селекции клуба нынешней зимой.

«Есть ли бюджет на усиление? Бюджет есть. Но на данный момент мы не видим целесообразности в каких‑либо приобретениях. Все позиции продублированы. Как вы видите, на сборах «Динамо» много футболистов из второй команды, и в приоритете у нас использование и развитие внутренних резервов. Кроме того, рассчитываем на игроков, восстанавливающихся после травм — Вячеслава Грулёва и Матиаса Норманна.

Кто из нашей молодёжи может заиграть в РПЛ? Сейчас говорить об этом некорректно. Мы ещё не закончили даже первые сборы. С уверенностью можно сказать, что все игроки стараются дать свой максимум и хотят себя проявить на глазах у главного тренера. Йоканович будет смотреть по результатам, и, наверное, ближе к концу третьих сборов примет решение, кто останется в главной команде, а кто — нет», — приводит слова Гафина «Матч ТВ».

Напомним, «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.