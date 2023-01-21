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Голкипер «Урала» Помазун заявил, что команда была рада приходу Виктора Гончаренко

Голкипер «Урала» Помазун заявил, что команда была рада приходу Виктора Гончаренко
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Вратарь «Урала» Илья Помазун поделился информацией о настрое на возобновление сезона в РПЛ. Футболист также рассказал о работе с наставником Виктором Гончаренко, с которым он трудился ещё в ЦСКА.

Белорусский специалист возглавил «Урал» прошлым летом. «Урал» набрал 21 очко в 17 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подопечные Виктора Гончаренко занимает 10-е место в турнирной таблице первенства страны.

«Сейчас готовимся к возобновлению сезона с «Уралом». Мы воссоединились с Виктором Михайловичем Гончаренко, и все идет супер. Команда была рада его приходу, все замотивированы. Дай Бог, чтобы наш подъем не заканчивался», — приводит слова Помазуна Sport24.

В ноябре 2022 года Гончаренко признали лучшим тренером года в Беларуси. Чемпионат России возобновится 3 марта.

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