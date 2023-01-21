Нагельсман высказался после матча «Баварии» с «РБ Лейпциг»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман пообщался с прессой после матча 16-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (1:1).



«Моментами всё было хорошо, но местами нужно было сыграть лучше. Это былая интересная встреча, даже иногда безумная. Необходимо было сыграть намного спокойнее в первом тайме и забить больше голов. После перерыва мы пропустили совсем ненужный мяч.

Наша команда столкнулась с проблемами в нападении. Мы не смогли на 100% воспользоваться своими возможностями», – приводит слова Нагельсмана пресс-служба мюнхенцев.

После 16 туров немецкой Бундеслиги мюнхенский клуб набрал 35 очков и возглавляет турнирную таблицу. «РБ Лейпциг» с 29 очками располагается на третьем месте.