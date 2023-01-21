Нагельсман высказался после матча «Баварии» с «РБ Лейпциг»
Поделиться
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман пообщался с прессой после матча 16-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (1:1).
«Моментами всё было хорошо, но местами нужно было сыграть лучше. Это былая интересная встреча, даже иногда безумная. Необходимо было сыграть намного спокойнее в первом тайме и забить больше голов. После перерыва мы пропустили совсем ненужный мяч.
Наша команда столкнулась с проблемами в нападении. Мы не смогли на 100% воспользоваться своими возможностями», – приводит слова Нагельсмана пресс-служба мюнхенцев.
После 16 туров немецкой Бундеслиги мюнхенский клуб набрал 35 очков и возглавляет турнирную таблицу. «РБ Лейпциг» с 29 очками располагается на третьем месте.
Комментарии
- 21 января 2023
-
07:03
-
06:59
-
06:31
-
06:29
-
06:11
-
06:01
-
05:58
-
05:45
-
05:34
-
05:28
-
05:17
-
05:11
-
04:34
-
04:20
-
04:20
-
03:58
-
03:56
-
03:52
-
03:50
-
03:40
-
03:17
-
03:06
-
02:55
-
02:48
-
02:44
-
02:43
-
02:42
-
02:41
-
02:33
-
02:26
-
01:56
-
01:55
-
01:43
-
01:33
-
01:25
Партнерский контент