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Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов «Арсенала» из-за перехода Мудрика в «Челси»

Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов «Арсенала» из-за перехода Мудрика в «Челси»
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Футбольный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна подвергся смертельным угрозам со стороны болельщиков лондонского «Арсенала» после трансфера Михаила Мудрика в «Челси», сообщает The Guardian.

По сведениям источника, Срна получил оскорбительные сообщения, вплоть до сообщений со смертельными угрозами, от некоторых сторонников «Арсенала» в социальных сетях после того, как сделка была завершена. Более вежливые обвинили его в том, что он саботирует будущее Мудрика, способствуя переходу в «Челси».

Напомним, переход Мудрика в «Челси» стал самым дорогим трансфером игрока из стран бывшего СССР в истории. За полузащитника сборной Украины лондонцы заплатили € 70 млн, а ещё € 30 млн могут получить в качестве бонуса.

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