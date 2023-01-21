Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов «Арсенала» из-за перехода Мудрика в «Челси»

Футбольный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна подвергся смертельным угрозам со стороны болельщиков лондонского «Арсенала» после трансфера Михаила Мудрика в «Челси», сообщает The Guardian.
По сведениям источника, Срна получил оскорбительные сообщения, вплоть до сообщений со смертельными угрозами, от некоторых сторонников «Арсенала» в социальных сетях после того, как сделка была завершена. Более вежливые обвинили его в том, что он саботирует будущее Мудрика, способствуя переходу в «Челси».
Напомним, переход Мудрика в «Челси» стал самым дорогим трансфером игрока из стран бывшего СССР в истории. За полузащитника сборной Украины лондонцы заплатили € 70 млн, а ещё € 30 млн могут получить в качестве бонуса.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
- 21 января 2023
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