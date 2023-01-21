Голкипер «Урала» Помазун поделился впечатлениями от проведённого отпуска в Австралии

Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал, как добирался до Австралии, и по какой причине не занимался серфингом. Во время отпуска голкипер с супругой побывали в Голд-Косте, Мельбурне и Сиднее.



«С перелетом допустили ошибку — между транзитами не сделали перерыв на ночь. Из Москвы рано утром вылетели в Дубай, там провели в ожидании десять часов. Вышли в город, и дальше — ночной перелёт до Австралии. Тринадцать с половиной часов. А всего до Мельбурна, получается, двадцать восемь.

В Мельбурне по прибытии было одиннадцать вечера, мы переночевали и вылетели в Голд-Кост — это была наша первая точка.



Сначала — классический пляжный отдых. Из Голд-Коста (это недалеко от Брисбена) особо не ездили, адаптировались, восстанавливались после перелета.



Сложно осознать, что ты так далеко от дома. Мозг привыкал к этому недели две: ты на другом конце света.



Жили в Голд-Косте в апартаментах. Высотки, огромный общественный пляж Surfers Paradise — считается самым серферским в Австралии после Bondi Beach. Приходишь с полотенцем, ложишься на песок и отдыхаешь, катаешься на волнах.



Я, правда, на доску не вставал: это запрещено по контракту, травмоопасно. Катался только на бодиборде: то же самое, что серф, только на груди. Как и жена — мы оба не по экстриму. А бодиборд — тоже по волнам, весело, но менее рисково, не упадёшь», — приводит слова Помазуна Sport24.

Футболист выступает в уральской команде на правах аренды с 2020 года. За «Урал» голкипер сыграл в 64 матчах.