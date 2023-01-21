«Интер» предложил Крису Смоллингу контракт до 2025 года

Миланский «Интер» начал переговоры о переходе английского защитника «Ромы» Криса Смоллинга. Об этом в своём «твиттере» сообщает итальянский журналист Никола Скира.

По информации источника, «нерадзурри» хотят оформить переход Смоллинга летом, когда англичанин станет свободным агентом. Сам футболист, как ранее сообщалось, не спешит продлевать контракт со своим текущим клубом. «Интер» же предложил Смоллингу соглашение до 2025 года с зарплатой € 3,5 млн за сезон. Отмечается, что, помимо миланского клуба, к английскому защитнику также проявляет интерес туринский «Ювентус».

33-летний Смоллинг выступает за «Рому» с 2019 года. Защитник провёл сезон-2019/2020 в римской команде в аренде из «Манчестер Юнайтед», после чего оформил полноценный переход в итальянский клуб. В текущем сезоне Смоллинг отметился тремя забитыми голами в 24 матчах.

«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.