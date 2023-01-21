Александр Мостовой: в «Торпедо» отказались от Артёма Дзюбы не по футбольным мотивам

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал отказ «Торпедо» от приобретения нападающего Артёма Дзюбы, находящегося в статусе свободного агента.

«В «Торпедо» отказались от Дзюбы не по футбольным мотивам. Артём с его игрой может спокойно играть в любой команде. «Торпедо», когда убрали Бородюка, начали говорить, что команда не выигрывает. Потом назначили другого — ничего не изменилось. Поэтому здесь не по футбольной части», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» заинтересовано в услугах Дзюбы. Позже в московском клубе рассказали, что закрыли вопрос по Дзюбе и планируют рассматривать других кандидатов на позицию центрального нападающего.