Александр Мостовой: в «Торпедо» отказались от Артёма Дзюбы не по футбольным мотивам
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал отказ «Торпедо» от приобретения нападающего Артёма Дзюбы, находящегося в статусе свободного агента.
«В «Торпедо» отказались от Дзюбы не по футбольным мотивам. Артём с его игрой может спокойно играть в любой команде. «Торпедо», когда убрали Бородюка, начали говорить, что команда не выигрывает. Потом назначили другого — ничего не изменилось. Поэтому здесь не по футбольной части», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» заинтересовано в услугах Дзюбы. Позже в московском клубе рассказали, что закрыли вопрос по Дзюбе и планируют рассматривать других кандидатов на позицию центрального нападающего.
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