«Кто ошибается, тот и платит». Камоцци — о решении снять с «Ювентуса» 15 очков в Серии А
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о решении Федерального апелляционного суда Италии снять с туринского «Ювентуса» 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций.
«Кто ошибается, тот и платит», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Команда Массимилиано Аллегри, набравшая в 18 встречах 37 очков, теперь имеет в своём активе только 23 балла и занимает в турнирной таблице 11-е место вместо третьего. Также временное отстранение от футбола получили функционеры туринцев, которые ранее занимали руководящие должности в команде. В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Аталантой» в воскресенье, 22 января.
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