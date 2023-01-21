Осинькин — о Рассказове: пришло время найти команду, которая ему даст толчок

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о защитнике Николае Рассказове, который прибыл на сборы самарской команды в Турции.

«Действительно, у нас была достаточно укомплектованная позиция, и мы понимали, что Рассказов в последнем сезоне находился в психологической яме и мало играл. Тем не менее он в хорошем футбольном возрасте. Это очень важно, что у нас вся команда в плюс‑минус два года, как и Коля. Он уже опытный футболист, которому пришло время просто по‑другому выстроить свою карьеру и найти команду, которая ему даст толчок. Думаю, что мы способны ему это предложить.



На сегодняшний день до конца контрактные условия не подписаны. Он у нас ещё даже не тренировался. Фактически вся информация, что я вам сейчас даю, она по сути с наших каких‑то разговоров, а не то, что я увидел хотя бы в тренировочной работе. Мы в него верим, у него хороший потенциал. Понимаем, как нам сделать его сильнее», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».