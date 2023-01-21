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Помазун: ни разу не сталкивались в Австралии с проблемами из-за национальности

Помазун: ни разу не сталкивались в Австралии с проблемами из-за национальности
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Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун рассказал, что во время путешествия с женой в Австралию они не сталкивались с проблемами из-за национальности.

«Ни разу не сталкивались в Австралии с проблемами из-за национальности. Наоборот, всем интересно. Спрашивают: «Как доехали сюда? Это же очень далеко. Как в России, как погода?»

Австралийцы, американцы, европейцы — все очень любят общаться, такой маленький разговор ни о чём, смолл-ток. Думать про меня они могут что угодно, но во время разговора всё спокойно», — приводит слова Помазуна Sport24.

Илья Помазун в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 матчей. Также на счету футболиста четыре игры в Фонбет Кубке России. Вратарю 26 лет.

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