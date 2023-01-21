Тикнизян: «индекс Тикнизяна» от РПЛ? Не разобрался. С математикой у меня плохо

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как относится к «индексу Тикнизяна», придуманному пресс-службой РПЛ показателю по ранжированию команд лиги. За основу взята одна из цитат защитника железнодорожников, согласно которой чем больше у команды побед, тем больше у неё болельщиков.

«Обижаюсь ли на «индекс Тикнизяна» от РПЛ? Видел эту тему, но так и не разобрался. С математикой у меня плохо.

Ушло ли это в команду? Нет, в команде никто меня за это не травил. Знаешь, со временем научился на всё это не реагировать. Если бы подобное появилось полтора-два года назад, меня бы это задело, принял бы близко к сердцу. А сейчас нарастил кожу потолще и понимаю, что всё это часть профессии», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».