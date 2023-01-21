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Мадуэке — о переходе в «Челси»: играть в Премьер-лиге — мечта для меня и моей семьи

Мадуэке — о переходе в «Челси»: играть в Премьер-лиге — мечта для меня и моей семьи
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Полузащитник «Челси» Нони Мадуэке, перешедший в английский клуб из нидерландского «ПСВ Эйндховен», высказался о своём трансфере.

«Я действительно рад подписать контракт с одним из лучших клубов мира — «Челси».

Вернуться в Англию и играть в Премьер-лиге — мечта для меня и моей семьи, и я не могу дождаться начала. Я взволнован тем, что ждёт нас в будущем, тем, как владелец клуба видит будущее, а также возможностью быть в таком клубе и побеждать на самом высоком уровне», — приводит слова Мадуэке официальный сайт «Челси».

Мадуэке является воспитанником лондонского «Тоттенхэма», откуда в 2018 году перебрался в Нидерланды в 16-летнем возрасте. В текущем сезоне чемпионата Нидерландов 20-летний футболист провёл четыре матча, забив один мяч.

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