Мадуэке — о переходе в «Челси»: играть в Премьер-лиге — мечта для меня и моей семьи

Полузащитник «Челси» Нони Мадуэке, перешедший в английский клуб из нидерландского «ПСВ Эйндховен», высказался о своём трансфере.
«Я действительно рад подписать контракт с одним из лучших клубов мира — «Челси».
Вернуться в Англию и играть в Премьер-лиге — мечта для меня и моей семьи, и я не могу дождаться начала. Я взволнован тем, что ждёт нас в будущем, тем, как владелец клуба видит будущее, а также возможностью быть в таком клубе и побеждать на самом высоком уровне», — приводит слова Мадуэке официальный сайт «Челси».
Мадуэке является воспитанником лондонского «Тоттенхэма», откуда в 2018 году перебрался в Нидерланды в 16-летнем возрасте. В текущем сезоне чемпионата Нидерландов 20-летний футболист провёл четыре матча, забив один мяч.
Видео: Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
- 21 января 2023
-
10:33
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
10:12
-
10:09
-
10:00
-
09:48
-
09:44
-
09:38
-
09:32
-
09:30
-
09:28
-
09:18
-
09:16
-
09:05
-
08:44
-
07:48
-
07:42
-
07:03
-
06:59
-
06:31
-
06:29
-
06:11
-
06:01
-
05:58
-
05:45
-
05:34
-
05:28
-
05:17
-
05:11
-
04:34
-
04:20
-
04:20
-
03:58