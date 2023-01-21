«Обычно после такого «Ювентус» становится сильнее». Джентиле — о наказании туринцев

Легендарный итальянский защитник «Ювентуса» Клаудио Джентиле прокомментировал наказание «старой синьоры» за финансовые махинации.

«Наказание делает борьбу за место в Лиге чемпионов тяжёлой, будет очень сложно, но не невозможно. Я бы повесил обновлённую турнирную таблицу в раздевалке… «Ювентус» обычно становится сильнее после таких ситуаций, и я очень надеюсь, что и в этот раз будет так же», — приводит слова Джентиле La Gazzetta dello Sport.

Напомним, вчера стало известно, что «Ювентус» был лишён 15 очков, опустившись с третьего на 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии A. Также отстранением на разные сроки от футбольной деятельности были наказаны бывшие члены правление «зебр», в том числе экс-президент Андреа Аньелли и экс-директор Павел Недвед.

«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

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