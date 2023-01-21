Медведев: те, кто правда любит футбол и болеет за «Зенит», обязательно оформят Fan ID

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что в клубе планируют предпринимать для привлечения болельщиков к оформлению карты болельщика, отметив, что настоящие любители футбола и болельщики сине-бело-голубых обязательно оформят себе Fan ID.
«Мы подготовили специальную программу. В феврале мы её запустим. Назовём её не бонусами, а разнообразными «коврижками». Одна из них уже была объявлена — возможность получить машину Lada. Это не единственная «коврижка», они будут многочисленными и разнообразными.
Думаю, что она должна привлечь болельщиков. Верю, что те, кто по-настоящему любит футбол и болеет за «Зенит», обязательно оформят карту болельщика. Тем более в рамках той программы, которую мы предложим нашим болельщикам», — приводит слова Медведева ТАСС.
Fan ID — электронный документ, необходимый для посещения футбольных матчей в Российской Премьер-Лиге. Его обязаны оформлять все, кто хочет посетить игры чемпионата России во всех городах, в которых присутствуют клубы лиги, начиная с января 2023 года.
- 21 января 2023
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