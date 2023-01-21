«Нервотрёпка гарантирована». Василий Уткин — о снятии очков с «Ювентуса»

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о решении Федерального апелляционного суда Италии снять с туринского «Ювентуса» 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций.
«С наказанием «Ювентуса» на 15 очков чемпионат Италии стал совсем интересным. Ведь суды продолжатся, и хорошо если до конца турнира завершатся. Значит, всем придётся в уме прибавлять «Юве» 15 очков и размышлять. А может, не прибавлять? А может, не 15, а, скажем, семь останется в итоге? Или девять? И на что это будет влиять? Может, на борьбу за титул? Может, на место в ЛЧ? Нервотрёпка гарантирована», — написал Василий Уткин в телеграм-канале.
Команда Массимилиано Аллегри, набравшая в 18 встречах 37 очков, теперь имеет в своём активе только 22 балла и занимает в турнирной таблице 11-е место вместо третьего. В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Аталантой» в воскресенье, 22 января.
- 21 января 2023
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