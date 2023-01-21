Тьерри Анри не исключил возможности возглавить Бельгию или работать со сборной Португалии

Помощник тренера сборной Бельгии Тьерри Анри прокомментировал своё будущее в бельгийской национальной команде, а также порассуждал о возможности работы с экс-наставником бельгийцев Роберто Мартинесом в Португалии.
«Я должен сохранять скромность, отвечая на вопрос о моём будущем. Сейчас я работаю помощником главного тренера в сборной Бельгии. Если мы говорим о будущем, то кто знает, что может быть. Возможно, однажды мне сделают интересное предложение…
Работать вместе с Роберто Мартинесом в сборной Португалии? Если у меня появится возможность ещё раз поработать с ним, я бы, конечно, изучил этот вопрос. Но если прямо отвечать на это, то да, я бы хотел», — приводит слова Анри Prime Video.
В качестве главного тренера Анри работал с канадским «Монреалем» и «Монако».
- 21 января 2023
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