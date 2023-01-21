«Я не бегал с ценником на лбу». Тикнизян — о переходе в «Локомотив» из ЦСКА за € 5 млн

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как воспринимает свой трансфер из ЦСКА в стан железнодорожников за € 5 млн.
«Первый месяц после перехода меня самого пугала сумма, за которую меня купил «Локомотив». Тогда ещё читал все комментарии под новостями и воспринимал всё близко к сердцу. Это всё влияло на моё настроение. Сам себе внушал, что это неправильно, столько не стою.
Но опять же: ко мне какие претензии? Я не бегал с ценником на лбу, мол, купите меня за пять миллионов евро. Никого на коленях не упрашивал, чтобы этот трансфер состоялся. «Локомотив» проявил интерес, а я в тот момент не получал достаточно игровой практики в ЦСКА. Когда есть предложение от топ-клуба, а ты в таком положении, хочешь или не хочешь, но обязан соглашаться. Вопрос был вообще не в деньгах: вы сравните, сколько я играл там и сколько времени получаю здесь.
Сейчас об этой истории уже не думаю, не имеет смысла. Да, наверное, всё ещё есть люди, которые говорят: «Да за них переплатили». Но это их проблемы. Меня купил клуб, моё дело — оправдывать это доверие, оправдывать сумму трансфера. Надеюсь, во второй части чемпионата это будет получаться», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».
Тикнизян перешёл в «Локомотив» в 2021 году. За железнодорожников защитник сыграл 44 матча, в которых забил один гол и сделал четыре голевых передачи.
- 21 января 2023
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