Преснел Кимпембе намерен покинуть «ПСЖ» летом
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Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Преснел Кимпембе может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.
По информации источника, 27-летний французский футболист хочет успеть попробовать свои силы в другом чемпионате до конца карьеры. Действующее соглашение Кимпембе с «ПСЖ» рассчитано до 2024 года.
Кимпембе — воспитанник футбольной академии клуба «Эраньи». Футболист выступает за основную команду «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне французский игрок принял участие в восьми матчах Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Кимпембе вызывается в сборную Франции. В составе национальной команды защитник стал чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу наций УЕФА в 2021 году.
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