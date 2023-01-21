Булыкин: какой клуб РПЛ потянет Дзюбу финансово и рискнёт взять? Все знают характер Артёма

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал отказ «Торпедо» от приобретения нападающего Артёма Дзюбы.

«Может, финансовые условия у Дзюбы были серьёзными, поэтому в «Торпедо» не потянули. Мы же не знаем нюансов. Теперь интересно, куда Артём сможет заявиться, чтобы играть.



Дзюба точно потянет РПЛ. Но какой клуб потянет его финансово и рискнёт взять? Потому что все знают его характер. Здесь может быть и обратный эффект — не только помощь, но и наоборот. Много нюансов, которые нужно обсуждать и смотреть.



То, что он помог бы — это безусловно. Даже в качестве запасного он может принести пользу. Для меня удивительный вопрос, почему он нигде не пригодился», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.