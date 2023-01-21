Андрей Мостовой — о драке со «Спартаком»: можно было разные сроки дисквалификации давать

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о дисквалификациях футболистов из-за драки в кубковом матче со «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти).
«Я с самого начала игры понял — и с одной, и с другой стороны идёт такой накал страстей, что, наверное, чем-то это всё закончится. Но не ожидал, что именно так и настолько!
Кстати, когда началась потасовка, я прям по центру остался. Тут куча, там куча, и я посередине, не знаю куда бежать. В конце увидел, что Слава Караваев с Соболевым сцепились. Решил чуть помочь. А так — не знал куда деваться. Залезу в кучу и что там делать? (улыбается).
Суровая ли дисквалификация? Тяжело на этот вопрос ответить. В потасовке все практически участвовали. А тот же Барриос сначала немного потолкался, потом его в кучу «замели» и начали бить. За что ему шесть матчей? Мне кажется, разным игрокам можно было разные сроки дисквалификации давать. Например, Николсон с Родригао сильно подрались — им больше, а кому-то меньше. Скажем, Малкому… Грести же всех под одну гребёнку… Кстати, зачинщику Промесу вообще ничего не дали», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
Напомним, массовая драка среди футболистов произошла в матче «Зенит» — «Спартак» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. По итогам событий были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»). Удалённые футболисты были дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.
- 21 января 2023
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