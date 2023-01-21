Червиченко — об отказе «Торпедо» подписывать Дзюбу: что в жизни делаешь, то и получаешь

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отказ «Торпедо» от подписания нападающего Артёма Дзюбы, находящегося в статусе свободного агента.



«Что ты в течение жизни делаешь, то и получаешь. За всё в жизни приходиться платить. Взвешивают реальность футбольной отдачи, плюс добавляется не футбольная жизнь — приходят к выводу, что за эти деньги лучше воздержаться от заключения с ним контракта.



Может ли ещё показать уровень в РПЛ? Вопрос к нему. Он же привык играть за большие и хорошие деньги. За небольшие деньги он будет делать одолжения. Такова ментальность даже не у него, а почти у любого человека. То тебе платили миллионы, то тебе будут платить какие-то небольшие сотни», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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