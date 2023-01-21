Хендерсон: уровень «Челси» гораздо выше, чем предполагает положение в турнирной таблице

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Игра состоится сегодня, 21 января, в 15:30 мск.



«Теперь, когда у нас был такой положительный результат (победа в матче Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0). — Прим. «Чемпионата»), мы должны поддержать его. То, что произошло в Брайтоне (поражение со счётом 0:3. — Прим. «Чемпионата») в прошлые выходные, было неприемлемо, и единственный позитив, который можно было извлечь из того, что было днём забвения, — то, как мы отреагировали на это как команда, и как клуб. Однако мы не хотим продолжать реагировать, и единственный способ изменить это — работать более последовательно и получать результаты регулярно.



Наш соперник в эти выходные, «Челси», находится в аналогичной ситуации. Не сомневаюсь, что у них уровень гораздо выше, чем предполагает положение в турнирной таблице. Это делает их опасным соперником, потому что каждый игрок в их раздевалке будет одержим желанием напомнить всем, насколько хороши они могут быть», — приводит слова Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 28 очков. «Челси» находится на 10-й строчке, заработав столько же очков. Лидирует «Арсенал» (47).

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