Тикнизян: лимит на легионеров — положительный момент для многих поколений русских игроков

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что лимит на иностранных футболистов в РПЛ является положительным моментом для нескольких поколений российских игроков.
«Есть мнение, что не будь лимита, «Локомотив» бы никогда не дал столько денег на мой трансфер (€ 5 млн. — Прим. «Чемпионата»)? А если бы лимита не было, Тикнизян, может, вообще бы не стал футболистом. И мы бы смотрели матчи РПЛ, где «11х11» рубились легионеры. Раньше не было шанса попасть из молодёжной команды сразу в основу топ-клуба — самые богатые команды России даже не рассматривали такие варианты. Лимит — положительный момент как для меня, так и для нескольких поколений ребят. Если бы его не было, нас бы здесь не оказалось. И вы бы писали: «Как же так, ни одного российского игрока в «Локомотиве» нет! Куда мы катимся?» С другой стороны, все российские игроки должны спрашивать с себя вдвойне: нам дали шанс, которым нужно пользоваться», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».
В командах РПЛ, согласно действующему лимиту на легионеров, не может быть более 13 иностранных футболистов и менее 12 россиян, при этом одновременно на поле во время матчей могут находиться не более восьми игроков, которые не имеют российского паспорта.
- 21 января 2023
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