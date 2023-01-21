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Алекс Фергюсон поздравил Юргена Клоппа с 1000 матчей в тренерской карьере

Алекс Фергюсон поздравил Юргена Клоппа с 1000 матчей в тренерской карьере
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа с 1000 матчей в тренерской карьере. Юбилейную встречу немецкий специалист проведёт сегодня, 21 января. Его «Ливерпуль» встретится с лондонским «Челси» в рамках матча АПЛ. Начало встречи — в 15:30 мск.

«Я счастлив поздравить Юргена Клоппа с 1000 матчей в тренерской карьере. Рад приветствовать его в клубе-1000.

Юрген, безусловно, один из самых одарённых тренеров в мировом футболе. Его самоотверженность и страсть вдохновляют каждого, кто хочет стать футбольным тренером. Множество трофеев, которые он уже выиграл за свою карьеру, включая Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу с «Ливерпулем», подтверждают его высокий статус среди элитных тренеров», — приводит слова Фергюсона Goal.

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