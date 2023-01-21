Спортивный директор «Баварии»: наша деятельность в зимнее трансферное окно завершена
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что немецкий клуб больше не планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.
«Наша деятельность на трансферном рынке завершена», — приводит слова Салихамиджича Sport1.de.
Напомним, зимой «Бавария» заключила контракты с двумя футболистами. Первым состав мюнхенского клуба пополнил нидерландский защитник Дейли Блинд, о трансфере которого было объявлено 5 января. Вторым новичком «Баварии» стал швейцарский голкипер Ян Зоммер.
Мюнхенская «Бавария» в 16 матчах набрала 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров входят «Фрайбург» (30) и «Рб Лейпциг» (29).
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