«Рубин» обыграл болгарский «Берое» в товарищеском матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались болгарский «Берое» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе спортивного центра отеля «Беллис» в Белеке (Турция). Встречу обслуживал главный арбитр Кирилл Левников (Россия). «Рубин» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл нападающий казанцев Джоэль Фамейе. На 43-й минуте главный судья удалил по одному игроку в составах команд. У «Рубина» красную карточку получил полузащитник Александр Зотов. Окончательный счёт встречи на 67-й минуте установил форвард Камиль Муллин — 2:0.

Для «Рубина» эта встреча стала вторым контрольным матчем на зимних сборах. Ранее казанцы обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 4:2. Игра прошла 18 января.