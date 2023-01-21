Источник: скауты ПСВ просматривают Сперцяна на сборах «Краснодара». Его хотят купить летом
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Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна просматривают скауты нидерландского ПСВ на зимних тренировочных сборах краснодарцев. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, представители ПСВ поддерживают контакты с окружением полузащитника сборной Армении, а также прибыли на сборы «Краснодара», чтобы понаблюдать за футболистом. Скауты нидерландского клуба изучают различные варианты возможного переезда Сперцяна в Эйндховен. Представители ПСВ общаются также и с самим футболистом. Нидерландцы хотят оформить переход армянина уже летом.
22-летний Сперцян является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, забив девять мячей, к которым добавил шесть результативных передач в 16 сыгранных матчах.
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