Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: скауты ПСВ просматривают Сперцяна на сборах «Краснодара». Его хотят купить летом

Источник: скауты ПСВ просматривают Сперцяна на сборах «Краснодара». Его хотят купить летом
Комментарии

Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна просматривают скауты нидерландского ПСВ на зимних тренировочных сборах краснодарцев. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, представители ПСВ поддерживают контакты с окружением полузащитника сборной Армении, а также прибыли на сборы «Краснодара», чтобы понаблюдать за футболистом. Скауты нидерландского клуба изучают различные варианты возможного переезда Сперцяна в Эйндховен. Представители ПСВ общаются также и с самим футболистом. Нидерландцы хотят оформить переход армянина уже летом.

22-летний Сперцян является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, забив девять мячей, к которым добавил шесть результативных передач в 16 сыгранных матчах.

Новость по теме
Виктор Гончаренко: сейчас хочу, чтобы Сафонов, Сперцян, Дивеев перешли в другой чемпионат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023