Источник: скауты ПСВ просматривают Сперцяна на сборах «Краснодара». Его хотят купить летом

Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна просматривают скауты нидерландского ПСВ на зимних тренировочных сборах краснодарцев. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, представители ПСВ поддерживают контакты с окружением полузащитника сборной Армении, а также прибыли на сборы «Краснодара», чтобы понаблюдать за футболистом. Скауты нидерландского клуба изучают различные варианты возможного переезда Сперцяна в Эйндховен. Представители ПСВ общаются также и с самим футболистом. Нидерландцы хотят оформить переход армянина уже летом.

22-летний Сперцян является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, забив девять мячей, к которым добавил шесть результативных передач в 16 сыгранных матчах.