Главный тренер «Ювентуса» впервые публично выступил после наказания клуба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри впервые прокомментировал наказание туринцев, потерявших 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии текущего сезона.
«Что бы я хотел сказать болельщикам «Ювентуса» в этот трудный момент? Завтра важный матч (с «Аталантой» в Серии A. — Прим. «Чемпионата»). Нам нужно подготовиться к нему и продолжать работать. Мы должны думать только о том, что будет происходить на поле.
Изменилась ли ситуация после потери нами 15 очков? Нет, ничего не меняется. Нам в любом случае нужно набирать очки. Завтра будет сложно, потому что «Аталанта» находится в хорошей форме. Нам нужна победа, которая позволит нам выйти на седьмое место.
Судебные разбирательства — это дело клуба, будет подана апелляция, как уже было объявлено. Мы думаем об игре. У нас 22 очка, мы должны победить, чтобы набрать 25 очков, что позволит нам подняться выше.
До объявления решения суда мы были в одном очке до второго места, продолжая борьбу за место в Лиге чемпионов и, возможно, за победу в чемпионате. Мы должны продолжать делать своё дело, потому что когда через два месяца будет оглашён окончательный приговор, мы не должны сожалеть о том, что не сделали того, что следовало. Завтра будет важный матч. Мы были в таком же положении месяц назад, когда президент и совет директоров ушли в отставку. Это неожиданное событие, но мы должны сохранять спокойствие и проявлять желание и решимость, чтобы побеждать. Что будет дальше, будем думать потом, а пока мы постараемся выйти на седьмое место», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
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