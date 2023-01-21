Клопп — о 1000 матчей в тренерской карьере: сумасшедшая цифра, но борода теперь седая

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о достижении отметки в 1000 матчей в тренерской карьере.



«Это огромная, сумасшедшая цифра. Я действительно счастлив. Но борода теперь седая, а когда я пришёл в «Ливерпуль», такого не было. Не знаю точно, из-за чего я поседел — из-за возраста или из-за «Ливерпуля». Я делаю работу, которую люблю, в клубах, которые люблю, так что я благословлён», — приводит слова Клоппа The Guardian.



1000-м матчем для Клоппа в качестве тренера станет игра 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси». Встреча состоится сегодня, 21 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало матча — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Челси».

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