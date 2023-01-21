«Ливерпуль» — «Челси»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Гомес, Конате, Милнер, Тьяго, Байчетич, Кейта, Гакпо, Эллиотт, Салах.
«Челси»: Аррисабалага, Кукурелья, Бадьяшиль, Силва, Чалоба, Жоржиньо, Галлахер, Холл, Маунт, Зиеш, Хаверц.
В 2022 году команды встречались трижды. В матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью — 2:2. Соперники играли в финалах Кубка английской лиги и Кубка Англии. Оба раза «Ливерпуль» выигрывал в серии пенальти, а игровое время матча заканчивалось безголевой ничьей. Встреча первого круга текущего сезона АПЛ была перенесена.
«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 28 очков. «Челси» находится на 10-й строчке, заработав столько же баллов. Лидирует «Арсенал» (47).
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