Тикнизян: будет грустно, если Баринов уйдёт в «Бешикташ». Он ключевая фигура «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.
«Саму ситуацию с Димой комментировать не буду, это не моё дело. Но мне как футболисту будет грустно, если такой человек и футболист такого уровня уйдёт из команды. Баринов — один из тех, кто может повести за собой партнёров, может напихать, где это надо. Он одна из ключевых фигур нынешнего «Локомотива», смог перенять опыт ещё тех, легендарных, людей клуба и делится этим опытом с нами. Не знаю, как всё сложится, но тут самое главное, чтобы у Димы всё было хорошо», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что «Бешикташ» сделал два предложения «Локомотиву» по трансферу Баринова, первое из которых было отклонено. О завершении переговоров не было объявлено.
- 21 января 2023
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