Хави прокомментировал заключение Дани Алвеса

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию с заключением бывшего защитника каталонцев Дани Алвеса, обвиняемого в сексуальном насилии.
«Сложно комментировать ситуацию Дани Алвеса. Как и все, я был удивлён и шокирован, когда узнал об этом. Шок — это то, что вы испытываете, когда слышите об этом, зная Дани. Этим занимается суд, и именно суд будет принимать решение, от нас здесь ничего не зависит», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Ранее одна из девушек обвинила действующего бывшего партнёра Хави по «Барселоне» в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов. Сам Алвес опровергает подобное развитие событий, на его защиту встала его жена, а также окружение Дани, заявившее, что он пробыл в ночном клубе слишком мало времени.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
- 21 января 2023
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